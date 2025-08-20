Cologne, zia Santina si è spenta a 103 anni: una vita piena cucita con amore, ago e filo

lutto

Al secolo Domenica Guerini, ex titolare di una merceria in paese, era un punto di riferimento per tutta la comunità. Venerdì i funerali

Si è spenta oggi, mercoledì 20 agosto 2025, all'età di 103 anni Domenica Guerini, per tutti semplicemente zia Santina: una figura amatissima e autentica istituzione per la comunità, dove deteneva il titolo di donna più anziana.

Una vita tra lavoro, famiglia e comunità

Nata e cresciuta a Cologne, Santina non si è mai sposata e non ha avuto figli, ma ha sempre avuto una grande famiglia allargata: quella dei nipoti, naturali e acquisiti, e soprattutto quella dei concittadini che la consideravano davvero la “zia” di tutti. Per oltre mezzo secolo ha gestito con passione e dedizione la storica Merceria di via Umberto I, punto di riferimento per generazioni di colognesi. Dal 1947 al 2005 ha accompagnato clienti e amiche dispensando consigli, suggerendo stoffe e modelli, cucendo con creatività e pazienza. Un mestiere che non ha mai abbandonato, neppure dopo la pensione: sarta una volta, sarta per sempre, era come un motto per lei che ha continuato lavorare con ago e filo anche negli anni più recenti.

Zia Santina non era solo una lavoratrice instancabile, ma anche una donna profondamente legata alla sua comunità. Si è spesa a lungo per l’oratorio e la parrocchia, preparando generazioni di bambini al catechismo e cucendo con cura i paramenti per i sacerdoti. Amante dei fiori e assidua lettrice di giornali, che sfogliava quotidianamente per restare aggiornata, ha sempre dimostrato vitalità e curiosità, qualità che l’hanno accompagnata fino all’ultimo. Il suo segreto per una vita lunga e serena? "Tenere sempre le mani occupate, lavorare, così non ci si annoia", avevano raccontato i famigliari sulle pagine di Chiariweek in occasione del centesimo compleanno della decana, celebrato il 30 maggio 2022.

L’ultimo saluto

Con la scomparsa di zia Santina, Cologne perde non solo la sua decana, ma anche una donna che ha saputo lasciare un segno profondo, fatto di affetto, creatività e disponibilità. La sua memoria continuerà a vivere nel ricordo dei tanti nipoti e concittadini che l’hanno voluta bene e stimata per la sua umanità. Il funerale verrà celebrato venerdì 22 agosto 2025, alle 16.