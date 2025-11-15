E’ un dramma che scuote l’intera comunità di Cologne la prematura scomparsa di Lina Andrulyte, di appena 45 anni. Una donna solare, dal sorriso luminoso, una giovane mamma la cui morte improvvisa lascia un vuoto lacerante e incolmabile.

Cologne piange la morte improvvisa di una giovane mamma

Lina è morta a causa di una meningite, provocata da un’infezione. La sua scomparsa improvvisa sconvolge profondamente la comunità colognese, che ha accolto la notizia con incredulità e sgomento. Inconsolabile il dolore del marito, della figlia, della mamma, delle sorelle, dei suoceri e di tutti i parenti.

Lunedì i funerali

I funerali della 45enne si svolgeranno lunedì 17 novembre 2025 alle 9.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Cologne, con partenza dalla casa funeraria Palatium Domus Pacis di Palazzolo, dove è stata allestita la camera ardente. La famiglia esprime già sin d’ora un sentito ringraziamento a chi ricorderà Lina nella preghiera e si unirà al lutto. La casa funeraria è aperta dalle 8.30 alle 20; è attivo un servizio navetta gratuito, su prenotazione telefonica, per chi volesse farle visita.