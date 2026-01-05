Cologne, morto 79enne investito in bicicletta sul Provinciale

Tragedia questa mattina sulle strade della Franciacorta: un uomo è morto, dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada in bicicletta sulla Provinciale 573 a Cologne. La vittima è Livio Zanini, classe 1946, residente a San Pancrazio (Palazzolo sull’Oglio).

Investito in bicicletta a Cologne

L’allarme è scattato questa mattina (lunedì 5 gennaio 2026) poco prima delle 11 in codice rosso sulla Spbs573. Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’auto infermierizzata di Palazzolo sull ‘Oglio e un’automedica da Sarnico. Presenti sul posto alcuni cittadini che stanno gestendo la viabilità.

L’incidente si è verificato all’altezza della rotonda delle medie di Cologne, in prossimità dell’impianto semaforico. Dalle prime ricostruzioni pare che l’anziano, 79 anni, stesse attraversando la strada in bicicletta diretto verso il complesso della farmacia comunale. L’uomo alla guida dell’auto stava invece viaggiando dalla rotonda verso il centro di Cologne, quando se lo è trovato davanti. Stando a quanto riportato dal conducente dell’auto il semaforo, in quel momento, sarebbe stato verde. L’automobilista stava inoltre procedendo a velocità non sostenuta, dal momento che aveva appena attraversato la rotonda. Il 79enne è stato urtato dall’auto finendo sul parabrezza, finendo poi per essere scaraventato per terra. Tra i primi a soccorrerlo anche il personale della farmacia lì vicina, e un’automobilista di passaggio. L’anziano aveva tuttavia riportato diversi traumi, anche alla testa. Purtroppo, nonostante il lungo tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori intervenuti sul posto, non c’è stato nulla da fare. Presente sul posto anche la polizia locale di Coccaglio e Cologne.

Ripercussioni sul traffico

Il sinistro ha comportato inevitabilmente delle ripercussioni sul traffico con la viabilità interrotta sul Provinciale in direzione Cologne. Il traffico è deviato verso via Kennedy. Rallentamenti inoltre da Cologne verso Palazzolo sull’Oglio.