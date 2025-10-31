Cologne, la pentola sul fuoco scatena l’incendio: anziana soccorsa dalla nipote

Attimi di spavento oggi pomeriggio, venerdì 31 ottobre 2025, in un condominio di Cologne per un incendio scoppiato all’interno dell’appartamento di un’anziana residente. L’allarme è scattato rapidamente e l’episodio, per fortuna, è rimasto circoscritto alla sola abitazione della donna.

Un pentolino sul fuoco causa un incendio

Stando alle ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina della mansarda a causa di un pentolino lasciato sui fornelli dalla proprietaria, un’83enne, che ha iniziato a bruciare. Ad accorgersi del fumo è stata la nipote 18enne della donna, che vive con il padre nell’appartamento di fronte, all’ultimo piano del condominio in via Martinelli. È stata lei, con coraggio e sangue freddo, a soccorrere la nonna e ad aiutarla a uscire, avvisando tutti i residenti e facendo evacuare l’edificio.

Le operazioni

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiari e di Palazzolo sull’Oglio, che hanno messo in sicurezza l’area e domato le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse oltre. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Chiari, che stanno procedendo con gli accertamenti, e un’ambulanza. La ragazza e l’anziana sono state accompagnate al pronto soccorso in via precauzionale, a causa del fumo inalato, ma nessuno è rimasto ferito.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile. In attesa della messa in sicurezza, l’anziana verrà ospitata dal figlio.