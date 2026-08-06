Cologne, incendio all’Elettrocenter di via Caduti: sul posto i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato questa sera, giovedì 6 agosto, all’interno dell’Elettrocenter Sardini di via Caduti del Lavoro, a Cologne. Sono in corso le operazioni di spegnimento, sembra che nessuno sia rimasto ferito.

Cologne, incendio all’Elettrocenter di via Caduti

L’allarme è scattato poco dopo le 21 nella zona industriale di Cologne. Secondo le primissime informazioni il rogo è scoppiato all’interno dell’Elettrocenter, azienda specializzata negli impianti di climatizzazione e refrigerazione. L’incendio ha interessato un soppalco e parte dei locali adibiti ad ufficio. Diverse squadre dei vigili del fuoco – da Brescia e dei distaccamenti di Chiari e Palazzolo – sono intervenute per domare l’incendio: sul posto anche un’ambulanza del 118, ma sembra che nessuno sia rimasto ferito. Le operazioni di spegnimento sono state immediatamente avviate su più fronti: dall’esterno, attraverso le aperture del capannone con l’ausilio dell’autoscala tridimensionale, e dall’interno della struttura, dove il personale intervenuto, ha individuato e raggiunto i focolai presenti all’interno dell’azienda, procedendo alla completa estinzione del materiale coinvolto. Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla ventilazione dei locali interessati e alle attività di bonifica e messa in sicurezza delle aree coinvolte. È stato inoltre effettuato un controllo del capannone adiacente, anch’esso interessato dalla presenza di fumo, provvedendo alla relativa ventilazione. Ancora da accertare le cause del rogo.