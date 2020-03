Cologne in lutto: il paese piange la decana Maria Cobelli, che si è spenta a 104 anni. I funerali questa mattina in parrocchiale in forma privata.

Cologne in lutto: il paese piange la decana Maria Cobelli

Si è spenta la decana di Cologne Maria Cobelli, 104 anni compiuti lo scorso giugno.

La sua è stata una lunga vita dedicata alla famiglia.

Madre, nonna, bisnonna e zia, Maria Lucia Cobelli si trovava in casa di riposo dopo che nel 2014 si era rotta il femore.

Classe 1915, colognese doc, nacque il 18 giugno, poche settimane dopo l’entrata in Guerra dell’Italia. Di carattere forte, fermo al bisogno, ma anche sensibile e disponibile, era conosciuta da tutti in paese proprio per la sua tempra.

L’annuncio e i funerali

La comunità si stringe attorno alla numerosa famiglia della donna, che lascia i figli Natale, Savina con Lorenzo e tanti nipoti, che l’hanno molto amata.

I funerali si sono svolgeranno questa mattina alle 10 all’interno della Chiesa parrocchiale di Coccaglio.

La funzione sarà privata, in ottemperanza alla legge regionale.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE