Aggiornamento delle 15.45. L'allarme è rientrato. Dagli accertamenti condotti dai Vigili del Fuoco e dai tecnici della rete del gas non è emersa alcuna criticità o perdita. Sembra possa essersi trattato di un episodio isolato, che non ha avuto alcuna ripercussione. Gli studenti sono stati fatti rientrare nelle loro aule, dove hanno atteso il suono della campanella.

L'odore di gas era forte, molto forte. Abbastanza da allertare i Vigili del Fuoco, intervenuti presso la scuola primaria di Cologne in via Croce per un sopralluogo.

Cologne, fuga di gas fuori dalla scuola: studenti spostati nella palestra

L'allarme è scatto oggi (martedì 27 febbraio 2024) verso le 14.30, quando i Vigili del Fuoco di Chiari sono stati allertati per una possibile fuga di gas nel pressi del plesso scolastico. L'odore si avvertiva chiaramente sia all'interno delle aule che nelle vie limitrofe tanto che, in via precauzionale, gli studenti e il personale impegnato nelle attività pomeridiane sono stati spostati all'interno della palestra dell'istituto.

Sul posto anche il primo cittadino

Attualmente sono in corso gli accertamenti da parte dei pompieri volontari, unitamente ai tecnici del Comune. Anche il sindaco Carlo Chiari si è recato sul posto per sincerarsi della situazione. Nessuno fortunatamente è rimasto coinvolto o intossicato: ad ora non sono state registrate perdite o anomalie nella rete del gas.