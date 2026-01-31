Cologne, auto esce di strada e finisce nel fosso: due feriti

Stando alle ricostruzioni, il conducente avrebbe fatto tutto da solo

Cologne, auto esce di strada e finisce nel fosso: due persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non sono in gravi condizioni.

Due feriti a Cologne

L’allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 16.20, in via Brescia. Dalle prime ricostruzioni pare che l’automobile, su cui viaggiavano due persone, sia finita nel canale che costeggia la provinciale, a poca distanza dal complesso commerciale Il Forte. Sul posto è intervenuta l’ambulanza da Adro e l’auto infermierizzata, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Palazzolo in supporto.

Fortunatamente conducente e passeggero, due persone di 57 e 64 anni, non sono rimaste gravemente ferite. Sono state trasportate al pronto soccorso della Poliambulanza in codice giallo.

Resta ancora da ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica del sinistro, dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Chiari.

