A quando la rotonda tra via Santa Maria e Sant’Eusebio? A girarci intorno sarà la viabilità: l’opposizione di Uniti per Cologne invece va dritta al punto chiedendo all’Amministrazione aggiornamenti sull’iter e sulle tempistiche dell’opera in programma all’incrocio lungo la sp17, tema caldo dell’agenda locale in quanto più volte teatro di incidenti.

Cologne, a quando la rotonda per "aggiustare" via Sant'Eusebio e via Santa Maria?

«Il permesso di costruire era stato concesso nel dicembre 2022: i lavori avrebbero dovuto cominciare entro un anno, invece 15 mesi dopo non sono ancora partiti», ha evidenziato il consigliere d’opposizione Giuseppe Vezzoli, chiedendo se, nell’attesa, sono in programma eventuali sistemi provvisori (una rotatoria gestita da sistemi mobili, per esempio) e altre accortezze da attuare per rendere sicuro il prima possibile l’intersezione più volte saltata alle cronache. Il cantiere, tuttavia, sembra essere alle porte. «Tra un paio di settimane», è la deadline annunciata dal sindaco Francesca Boglioni, in costante dialogo con la ditta Mondini per seguire il piano di un’opera tanto necessaria quanto attesa dalla comunità «perché sappiamo che quello è un punto nevralgico per l’ingresso in paese». Quanto al ritardo sulla tabella di marcia, l’opera sarebbe in verità nei tempi: il primo permesso di costruire era stato sospeso dalla Provincia e poi riemesso lo scorso dicembre, il tempo necessario per apportare alcune modifiche richieste dal Broletto al progetto iniziale. «Tecnicamente hanno tempo fino al 2027 per avviare l’opera, ma se i lavori non verranno fatti tempestivamente valuteremo con la Provincia», ha aggiunto il primo cittadino.

La viabilità

Ma se si parla di viabilità da «aggiustare» la rotonda sulla sp17 non è l’unico caso. Tra segnaletica sbiadita o ammalorata, buche, asfalti e marciapiedi da sistemare (via Francesca, dove verrà realizzato anche un semaforo, via Conchetta e via Peschiera, dove passano i mezzi agricoli sono alcuni esempi), sono numerose le criticità che gravano sulle strade di Cologne, «censite» dai tecnici comunali e dagli agenti della Polizia Locale ora all’opera per stendere un crono programma delle manutenzioni. «Nel piano triennale delle opere per il 2025 per questo capitolo abbiamo stanziato 300mila euro da finzanziare con gli oneri: sappiamo che la condizione delle strade è pessima, ora che abbiamo approvato il rendiconto possiamo iniziare a utilizzare le risorse», ha concluso il sindaco.

Meglio tardi che mai, ma forse si poteva agire prima, è la posizione di Uniti per Cologne che ha sottolineato l’incongruenza tra lo stato delle strade cittadini e l’avanzo di Amministrazione di 624mila euro sul bilancio 2024. Un tesoretto «troppo elevato, a nostro parere le risorse dovevano essere gestite in un modo diverso», hanno aggiunto dall’opposizione.