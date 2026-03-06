Collebeato: addio al vice sindaco Paolo Manini. I funerali sono in programma per lunedì 9 marzo 2026 alle 10 nella parrocchiale di Collebeato con partenza dalla sala civica del comune alle 9.45 e poi verso il cimitero. A piangerlo la moglie Angela, le figlie Eleonora con Damiano, Caterina con Matteo, Asia, il cognato Paolo.

Lutto a Collebeato per la scomparsa del vice sindaco Manini

Si è spento oggi (venerdì 6 marzo 2026) all’età di 65 anni il vice sindaco di Collebeato Paolo Manini. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua dipartita, ad iniziare dall’Amministrazione comunale:

“Paolo ci lascia un grande esempio di partecipazione, passione politica e impegno per il Bene Comune. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, a nome di tutta la Comunità, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia – queste le parole di cordoglio – . In segno di cordoglio e partecipazione al lutto, le bandiere del municipio sono poste a mezz’asta. La camera ardente sarà allestita presso l’Aula consiliare “Sala della Pace” con i seguenti orari 9-19”.

“Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa dell’amico e collega Paolo Manini, scomparso questa mattina, circondato dall’affetto dei suoi cari. La presidente Paola Vasta e il Comitato tutto si stringono attorno alla famiglia, in questo momento così difficile. Paolo è stato un collaboratore del Comitato per diversi anni, Responsabile del Progetto Carcere e convinto sostenitore dello Sport per Tutti, nessuno escluso”.

Lutto cittadino

Il sindaco di Collebato Angelo Mazzolini ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata di lunedì 9 marzo 2026. Per l’occasione è prevista: l’esposizione delle bandiere a mezz’asta con nastro nero sulla sede comunale; l’allestimento della camera ardente presso l’Aula Consiliare “Sala della Pace” del Comune di Collebeato; la chiusura degli uffici comunali, con l’esclusione degli uffici che erogano servizi indispensabili; l’annullamento delle manifestazioni ed eventi organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale dalla data odierna fino a lunedì 9 marzo.

Si legge sempre nel testo dell’ordinanza l’invito rivolto a: