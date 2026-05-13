Il rogo è stato domato nelle fasi iniziali, nonostante l’imponente colonna di fumo che si alzava dalla struttura facesse pensare al peggio

Collebeato: a fuoco il tetto di un capannone.

A fuoco il tetto di un capannone a Collebeato

L’allarme è stato lanciato nella giornata di ieri (martedì 12 maggio 2026) poco prima delle 16 per un incendio che ha colpito il tetto di un capannone a Collebeato: la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia ha inviato due squadre con autopompa serbatoio, con il supporto di austoscala e autobotte per un incendio che ha interessato il tetto di un capannone.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al divampare dell’incendio: le fiamme hanno intaccato la copertura dell’attività rischiando di intaccare anche i capannoni vicini. Rischio che è stato sventato grazie al tempestivo intervento delle squadre: il rogo è stato infatti domato nelle fasi iniziali, nonostante l’imponente colonna di fumo che si alzava dalla struttura facesse pensare al peggio.

Operazioni protratte per lungo tempo

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore. Risulta danneggiata una porzione di copertura di circa 40 metri quadri. Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri e la Polizia Locale.

La gallery