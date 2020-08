Elisoccorso a Iseo per un 40enne rimasto schiacciato dal trattore

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso alle 7.45 da un’azienda agricola di via Silvio Bonomelli a Iseo. Un 40enne di Iseo è finito schiacciato dal trattore mentre stava lavorando per preparare la vendemmia.

Aggiornamento delle 10: grave il 40enne rimasto schiacciato dal trattore

E’ stato elitrasportato il codice rosso al Civile di Brescia il 40enne che questa mattina stava lavorando in un’azienda agricola di Iseo, in via Silvio Bonomelli, per preparare la vendemmia. L’uomo, che era uscito di casa circa un’ora prima venissero chiamati i soccorsi, è rimasto schiacciato sotto il trattore che stava utilizzando. A preoccuparsi non vedendolo rincasare e non avendo sue notizie i familiari, che lo hanno trovato schiacciato e hanno allertato il 112.

Sul posto la Croce rossa di Iseo e i Vigili del fuoco di Brescia e Sale Marasino lo hanno liberato dalla morsa del mezzo pesante per poi caricarlo sull’elisoccorso diretto al Civile. Ha riportato gravi lesioni e fratture multiple, ma stando alle prime informazioni sarebbe sempre rimasto cosciente. Per ricostruire i particolari di quanto avvenuto questa mattina indagano i carabinieiri della Stazione di Iseo, raggiunti anche dalla Polizia Locale e dai tecnici di Ats.

Aggiornamento delle 8.14: sul posto anche l’elisoccorso

Data la gravità delle lesioni riportate dall’uomo di 40 anni rimasto ferito, è stato fatto decollare l’elisoccorso da Brescia. La missione dei soccorritori risulta ancora in corso in codice rosso. Mentre starà ai carabinieri e all’Ats ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Codice rosso in un’azienda di Iseo: ferita una persona

Sul posto si stanno precipitando i soccorritori della Croce rossa di Iseo, l’auto medica, i Vigili del fuoco di Sale Marasino e Brescia e i carabinieri della Compagnia di Chiari, insieme ai tecnici di Ats per tutti gli accertamenti del caso. Ciò che è certo è che una persona si è ferita in azienda e che è coinvolto anche un mezzo pesante. Sulla dinamica di quanto accaduto, però, al momento non ci sono ulteriori specifiche.

La chiamata ai soccorsi è stata rubricata come codice rosso da Areu, segno che le lesioni del ferito, di cui ancora non si conoscono le generalità, potrebbero essere gravi. Seguono aggiornamenti.