Codice rosso a Verolanuova per un ciclista investito

Un ciclista di 53 anni è stato investito in via Rovetta a Verolanuova e immediatamente è scattato il codice rosso. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto si sono precipitati i volontari della Croce bianca, un’auto medica e gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando a quanto riportato da Areu, le sue condizioni non sarebbero gravissime. Infatti il codice dell’emergenza, che inizialmente era rosso, è diventato giallo.