Codice rosso a Rovato: soccorsi in azione per un incidente. Il sinistro si è verificato in via San Fermo, nei pressi del centro sportivo Campo Maggiore.

La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso poco dopo le 16. Un’auto è finita contro una recinzione in via San Fermo. Secondo le prime informazioni di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è ferito un uomo di 55 anni. Sul posto sono corsi i volontari dell’ambulanza di Bornato, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco volontari di Chiari.

L’emergenza si è conclusa in codice giallo, l’uomo è stato trasportato in ospedale.