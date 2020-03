Codice rosso a Ghedi: intervengono i Vigili del fuoco di Brescia. L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle nove.

Codice rosso a Ghedi: intervengono i Vigili del fuoco di Brescia

Tangenziale ovest bloccato all’altezza di Ghedi a causa di un incidente che ha coinvolto un’autovettura.

È successo questa mattina attorno alle 9, quando sono stati allertati i Vigili del fuoco di Brescia e la Croce rossa di Ghedi in codice rosso.

Da quanto si apprende sarebbe interessato un veicolo con a bordo una persona, le cui generalità restano da accertare. Secondo Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) la missione è tuttora in corso e si attendono aggiornamenti.

Aggiornamento delle 10.55

La persona coinvolta è una donna di 60 anni, uscita da sola di strada.

L’auto si è ribaltata durante una manovra: rimasta incastrata all’interno della vettura, è stata allertata la Croce rossa di Ghedi.

Mentre i paramedici erano impegnati a rompere il tettuccio del veicolo per cominciare le manovre di prima assistenza, sono giunti sul posto i Vigili del fuoco di Brescia per estrarla.

All’azione dei volontari della bassa, si è aggiunto l’intervento dell’auto medica, giunta anch’essa da Brescia: i medici hanno provveduto a stabilizzare la donna, che è stata trasportata in Poliambulanza in condizioni stabili.

