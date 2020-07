E’ accaduto nel primo pomeriggio e il traffico sta subendo rallentamenti

Coda alla rotatoria del casello Brescia Centro

Dalle prime informazioni pare che oggi nel primo pomeriggio un mezzo pesante carico di casse di bottiglie in vetro contenenti bevande abbia perso parte del proprio carico nella rotatoria che permette l’imbocco del casello autostradale Brescia Centro.

Nell’immediato il personale si è messo all’opera per ripulire la sede stradale dei vetri in frantumi. Nel frattempo il traffico di mezzi, pesanti e non, che per la maggior parte della giornata usufruisce di questo particolare tratto per raggiungere la A21 o la A4 e la tangenziale sud della città è rimasto incolonnato in attesa dell’autorizzazione al transito.