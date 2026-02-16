Coccaglio: si sente male nel giardino di casa sua, nulla da fare per un 79enne.

Si sente male nel giardino di casa sua a Coccaglio

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 15 in codice rosso a Coccaglio. Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 79 anni si sia sentito male nel giardino di casa sua dove era impegnato in alcuni lavori: ad intervenire sul posto due automediche e un’ambulanza.

Non c’è stato nulla da fare

Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.