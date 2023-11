Sono stati premiati per i meriti conseguiti fra i banchi di scuola e delle università, un impegno che si è riflesso nei voti e che «se applicato alla vita reale vi garantirà il successo e, soprattutto, vi renderà cittadini e cittadine migliori». A congratularsi con i 10 giovani di Coccaglio che martedì sera hanno ricevuto la borsa di studio del Comune è stato il sindaco Alberto Facchetti, che insieme all’assessore Silvia Borra, all’assessore Wolmer Bono e alle famiglie dei ragazzi e delle ragazze ha applaudito le giovani menti di Coccaglio.

Coccaglio premia le sue eccellenze: borse di studio per 10 giovani

Come ogni anno, la misura intende aiutare gli studenti nel loro percorso scolastico: a ogni premiato, infatti, in occasione della piccola cerimonia andata in scena nella sala consiliare del Comune (luogo che, più di tutti, simbolizza l’impegno, la passione e il dialogo), è stato consegnato un assegno da 300 euro a Giorgia Boccalon, Niccolò Bosetti, Nicole Giorgia Verzeletti, Daniele Piantoni, Elena Vanoncini, Diego Lussignoli (scuole superiori), Elisa Canesi, Gabriele Gottardi (maturità), Beatrice Bariselli e Laura Curioni (laurea magistrale).