Galeazzi, classe 1941, ha lasciato la moglie Anna, i figli Mara e Andrea, i nipoti e tutti i parenti. Da diversi giorni era stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate a causa del Coronavirus.

Coccaglio piange Fausto Galeazzi, rinomato incisore

Fausto Galeazzi era un rinomato e fine incisore, impegnato nella comunità in tante associazioni, tra cui tutte la Bocciofila e i Pescatori. Generoso, tante delle sue belle stampe, con scene di caccia e di ballerine liberty, sono appese nei salotti dei coccagliesi, consegnate loro nei tanti momenti conviviali.

“Caro Fausto, non possiamo sopportare l’idea che la tua morte scompaia, in fretta e senza funerale, nei numeri della casistica sull’andamento dell’epidemia. Credo che molti di Voi possano e debbano conservarne il ricordo. Ti ringraziamo per quanto ci hai insegnato e donato in vita con la convinzione che il tuo impegno e la tua passione per l’arte resterà per sempre. Dal cielo proteggi Anna, Andrea, Mara, Elisa e Maia”, ha sottolineato Franco Claretti. L’intera comunità si è stretta al lutto della famiglia.

SI tratta del secondo decesso per Covid-19 a Coccaglio, dove a ieri, 12 marzo, si registravano 20 contagiati.

