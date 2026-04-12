Coccaglio, martellate contro un’auto dopo la lite: indagini in corso

L'uomo si è poi allontanato: il proprietario ha denunciato l'episodio ai carabinieri, indagini in corso

Ha preso a martellate l’auto dell’uomo con cui aveva avuto uno screzio, poi di è allontanato. È successo stanotte a Coccaglio, un episodio denunciato dal proprietario dell’auto ai carabinieri.

Coccaglio, martellate contro un’auto dopo la lite

Stando alle ricostruzioni, tutto è partito da una lite scoppiata questa notte tra il proprietario dell’auto, un 26enne, e un soggetto di nazionalità albanese. Quest’ultimo, al termine del diverbio si è scagliato contro la macchina parcheggiata di fronte all’autosalone in via Marconi. Con un martello ha danneggiato parabrezza, cofano e un finestrino. Subito dopo si è allontanato a bordo di un furgone.

Il 26enne si è rivolto ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la natura del diverbio e per rintracciare il responsabile. Al vaglio le immagini della videosorveglianza.