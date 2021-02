Coccaglio ha premiato i “genietti” della secondaria

Chi ben comincia è già a metà dell’opera. E proprio per premiare l’impegno e la dedizione che gli studenti della secondaria hanno impiegato nello studio durante lo scorso anno scolastico, reso particolarmente complicato e difficile a causa della pandemia, il Comune ha voluto consegnare ai piccoli “genietti” di Coccaglio un attestato al merito e un assegno di cento euro in segno di riconoscimento.

Si è svolta nei giorni scorsi in sala consiliare la cerimonia di consegna degli assegni al merito che ogni anno l’Amministrazione conferisce agli studenti della secondaria di primo grado che si sono distinti durante l’anno per gli eccellenti risultati.

A essere premiati per mano del sindaco Alberto Facchetti, dell’assessore all’Istruzione e alla Cultura Silvia Borra e del dirigente scolastico del comprensivo, Amedeo Raimondi, sono stati undici coccagliesi che, a vario titolo, hanno ottenuto una media dal 9,73 al 10.

“Ci fa piacere premiare le eccellenze della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco – Speriamo che crescendo siano eccellenze anche dal punto di vista civico e civile, di cui abbiamo davvero bisogno”.

I “genietti” di Coccaglio di quest’anno sono Letizia Boccali, Francesca Pini, Elena Vanoncini, Jacopo Donghi, Lucrezia Masse’, Elisa Minelli, Sofia Tiraboschi, Giulia Ghidini, Lorenzo Calani, Giulia Elisabetta Bonardi e Alice Cortesi.

“Ci tenevamo a dare un segno della nostra vicinanza a questi ragazzi e ragazze – ha sottolineato l’assessore – L’Amministrazione è vicina agli studenti e alle loro famiglie soprattutto in un anno così complesso per tutti noi. Sono il futuro della nostra comunità e sono certa che l’impegno nello studio li premierà anche in futuro”.