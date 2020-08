Coccaglio dice addio allo storico locale e maestro Natalino

Si è spento ieri mattina (giovedì) a 89 anni lo storico locale ed ex maestro di scuola elementare Natale Partegiani, conosciuto da tutti come Natalino.

Coccaglio dice addio allo storico maestro Natalino

Insegnante alle scuole elementari di Coccaglio al tempo del “maestro unico”, si era impegnato anche nella fondazione Urbani e Nespoli e come storico locale, oltre che in Amministrazione. Cultore delle origini del paese e storico per passione, ha decifrato molti documenti dell’archivio parrocchiale e comunale, contribuendo ad approfondire la storia delle fondazioni e del paese. Molti lo consultavano per il grande bagaglio culturale acquisito nel tempo grazie allo studio dei documenti del passato di Coccaglio. In particolare sono da ricordare due pubblicazioni che portano anche il suo nome: “Coccaglio, alla ricerca delle origini” e “La chiesa di San Pietro di Coccaglio”.

Sempre disponibile alla ricerca e allo studio, sia per le associazioni che per indagare le origini degli alberi genealogici del compaesani, per esempio, portava avanti la passione per la storia locale con entusiasmo e proprio per questo in paese era per tutti “il maestro” e “lo storico”.

Oggi l’ultimo saluto

Partegiani ha lasciato i figli Stefano con Venicia, Giovanni con Rosa, Miriam con Federico, i nipoti, la sorella Giusi con Carlo, i cognati Antonio con Luisa, Onorina e tutti i parenti. Le esequie verranno celebrate oggi, venerdì, alle 16 nella parrocchiale partendo dall’abitazione di via Mazzini, 4.