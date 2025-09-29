Clusane, frontale in via Risorgimento: muore un uomo di 57 anni

Un uomo di 57 anni ha perso la vita oggi pomeriggio, lunedì 29 settembre 2025, in seguito a un incidente avvenuto in via Risorgimento a Clusane. La vittima è Davide Scano, classe 1968, residente a Iseo.

Clusane, frontale in via Risorgimento: muore il 57enne Davide Scano

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Da una prima ricostruzione, sembra che il 57enne, che procedeva da Paratico verso Iseo, abbia perso il controllo del mezzo, per motivi ancora da chiarire (al momento si esclude però la velocità sostenuta). Dopo aver sbandato, il veicolo ha travolto il semaforo e si è ribaltato. Nella carambola ha urtato l’auto dove viaggiavano due persone, illese.

Davide Scano, classe 1968 e residente a Iseo, alla guida del mezzo che si è ribaltato, è morto sul colpo. A bordo dell’altra auto viaggiavano due giovani, di 25 e 32 anni, soccorsi dal personale sanitario ma illesi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, un’automedica da Sarnico e le forze dell’ordine per i rilievi.

L’incidente ha avuto forti ripercussioni sul traffico dell’arteria stradale.

La gallery