Clinica Apollonia, la realtà 4.0 di Capriolo

Sponsorizzato

Struttura d'eccellenza polispecialistica, è divisa in sei dipartimenti e offre un approccio ospedaliero per una sanità moderna ed efficace: al centro c’è la condivisione multidisciplinare del paziente

Clinica Apollonia è la realtà 4.0 di Capriolo, altamente specializzata per la salute dei cittadini. I concetti chiave sono la condivisione multidisciplinare del paziente e la sua centralità: entrambi si trovano alla base della vision della clinica. Stiamo parlando del nuovissimo polo altamente tecnologico, punto di riferimento polispecialistico proiettato verso il futuro e brillantemente operativo nel presente. L’obiettivo è andare a coprire i diversi ambiti in cui attualmente il Sistema Sanitario Nazionale si trova in difficoltà, offrendo un approccio di tipo ospedaliero: tali problematiche sono state accentuate dalla pandemia e in particolare Apollonia intende seguire il filone legato al paziente cronico, con patologie croniche importanti, gravi e non, indirizzandosi nella formazione e configurazione di equipe multidisciplinari. Si tratta di un aspetto sempre più importante, considerando anche che, come tutti sappiamo, la nostra popolazione sta invecchiando costantemente.

Clinica Apollonia, una crescita costante

Clinica Apollonia è molto più vicina ad un ambito ospedaliero che a un poliambulatorio e fra Brescia e Bergamo non esiste un’altra struttura privata con tali requisiti. Basti pensare che in primavera otterrà la certificazione sistema qualità ISO 9001, unica realtà privata del territorio. Per comprendere appieno la sua natura è necessario però fare un passo indietro e tornare al 2008, anno in cui lo studio Apollonia nasce a Capriolo: all’epoca si trattava di una struttura monospecialistica di medio-piccole dimensioni. Un primo sviluppo avviene nel 2010, passando da struttura sanitaria in odontoiatria ad ambulatorio polispecialistico: da quel momento il percorso di crescita non si è più arrestato, tendendo sempre di più a differenziarsi dalle altre realtà presenti sul nostro territorio.

Una sanità moderna ed efficace

Si arriva così al 2021: per rispondere alle crescenti esigenze dei pazienti e alle richieste del territorio nasce Clinica Apollonia Polispecialistica, realtà evoluta, all’avanguardia, capace di garantire ai pazienti servizi e strumenti di prevenzione, profilassi, diagnosi e terapie chirurgiche e mediche qualificate, di alto profilo e di nuova generazione. E in parallelo in grado di offrire ai professionisti che vi lavorano un clima interdisciplinare altamente avanzato. Oggi Apollonia si distingue per la qualità e l’innovazione dei servizi proposti, per l’alta professionalità, la coscienziosità e la preparazione dei sanitari attraverso un approccio multidisciplinare. Il risultato è una sanità moderna ed efficace, di stampo ultraspecialistico, capace di fornire soluzioni concrete su misura dei pazienti.

L’organizzazione interna

La clinica si sviluppa su una superficie di notevoli dimensioni e può contare su ambulatori polispecialistici, ambulatori odontoiatrici, un ambulatorio chirurgico, ambulatori per la diagnostica per immagini, sale di radiologia, blocco operatorio in day surgery - day hospital, sala risveglio, ambulatorio e palestra di medicina riabilitativa, ambulatorio di medicazione e servizi infermieristici in sede e domiciliari, sale sterilizzazione, reception, sala d’accoglienza e private office. In particolare sono sei i dipartimenti in cui è organizzata la clinica, in cui è racchiuso il mondo sanitario. Pur essendo una clinica a trazione chirurgica, l’intento è coprire tutte le aree patologiche-mediche. Per ciascun dipartimento sono stati effettuati investimenti massicci, il parco macchine è stato implementato, le attrezzature sono di ultima generazione: l’obiettivo non è tanto «possedere» tali strumenti, ma utilizzarli per dare risposte a tutte le patologie, sempre in un’ottica multidisciplinare. Inoltre a breve Clinica Apollonia diventerà anche punto prelievi.

I primi tre dipartimenti…

DIPARTIMENTO MEDICINA SPECIALISTICA: è organizzato in sette divisioni aree Patologiche Mediche. Ovvero: testa e collo; schiena; torace; addome; pelvi e bacino; arti superiori; arti inferiori;

DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE (DAY SURGERY - DAY HOSPITAL): Clinica Apollonia è una struttura di ricovero a ciclo diurno, dotata di sale operatorie di tipo ospedaliero. Questo dipartimento sarà continuamente rafforzato per la sua estrema importanza e attualmente non ne esiste un altro sul territorio;

DIPARTIMENTO RADIOLOGIA-DIAGNOSTICA: in modo mirato va a sviluppare tutti gli ambiti che si ritiene opportuno, in modo traversale su tutta l’attività della clinica;

… ed ecco gli altri tre

DIPARTIMENTO ODONTOIATRIA-ODONTOSTOMATOLOGIA : si eseguono terapie odontoiatriche e odontostomatologiche con supporto di dispositivi per la riduzione dell’ansia, dello stress e della paura tramite sedazione cosciente;

DIPARTIMENTO MEDICINA RIABILITATIVA , molto sviluppato e d’importanza chiave al giorno d’oggi. In particolare si utilizzano sistemi innovativi per la terapia del dolore cronico e oncologico, anche nei casi di resistenza agli oppiacei;

DIPARTIMENTO SERVIZI INFERMIERISTICI : costantemente a supporto di tutti gli altri dipartimenti. I servizi sono erogati sia in sede che in ambito domiciliare.

La gestione logistica

Grande importanza è data anche alla gestione logistica del paziente, in grado di rappresentare un vero e proprio valore aggiunto. Clinica Apollonia propone una gestione dati completamente informatizzata, ogni ambulatorio ha il proprio fuori porta e anche internamente la logistica del paziente è snella, agile e dinamica. Sono queste le caratteristiche di una sanità moderna e capace di dare risposte in tempi brevi, estremamente performante e in grado di assicurare una copertura costante all’area dedicata alla gestione delle visite.

Investimenti e programmazione

Tutto ciò è possibile grazie a investimenti e programmazione, finalizzati a garantire un’efficienza fuori dal comune per una clinica multidisciplinare a tutti gli effetti. In quest’ottica rientra anche la struttura ultramoderna, in cui è stato curato ogni minimo dettaglio e utilizzata una logica ben precisa. In parallelo è stato creato un metodo chiaro e processato: per gestire una struttura così complessa, procedure e protocolli sono stati stilati e istituzionalizzati, con lo scopo di assicurare qualità e sicurezza sia al paziente che ai lavoratori di ogni ambito, consentendo loro di dare il meglio.

Informazioni e contatti

Clinica Apollonia Polispecialistica si trova a Capriolo, in via Molinara, poco distante dal casello autostradale di Palazzolo. Per maggiori informazioni è possibile accedere al sito www.clinica-apollonia.it. Chiudiamo con una novità: per tutto il mese di febbraio i tamponi antigenici sono disponibili a 8 euro (fino a 13 anni) e a 12 euro (per gli adulti). I tamponi molecolari si possono effettuare al costo di 70 euro. Per prenotazioni: 030.7460471.