Classe di Chiari trionfa al concorso sull’autismo VIDEO

Non soltanto la torre illuminata di blu, a Chiari sono tutti sensibili quando si parla di autismo. Proprio ieri, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo è anche arrivata una buona notizia!

Classe di Chiari trionfa

Complimenti alla 4C del Pedersoli! Un’ottima notizia in giorni caratterizzati dalla quarantena e dall’emergenza Coronavirus. I piccoli studenti si sono infatti distinti realizzando un prodotto meraviglioso! L’annuncio della vittoria è arrivato ieri sera da parte dell’Amministrazione.

La Città di Chiari vuole ricordare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’autismo, contro ogni forma di discriminazione e per l’abbattimento delle barriere relazionali. Ecco perché, per celebrare questa giornata, la nostra torre si colora di blu. Inoltre, la classe 4C della scuola primaria Pedersoli ha vinto il concorso «Autismando: idee corte per un corto», indetto da Autisminsieme in collaborazione con Fondazione PinAc Avisco e Ufficio Scolastico Provinciale. A loro le nostre congratulazioni per il successo del loro cortometraggio.

Congratulazione al i bimbi, agli insegnanti e alla scuola!

