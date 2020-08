Cisterna del latte si ribalta e finisce nei campi LE FOTO

Cisterna del latte si ribalta e finisce nei campi: e’ successo verso le 9 in via per Calvisano. L’autista, un 51enne, per fortuna non è rimasto gravemente ferito.

Stando alle ricostruzioni della Polizia Locale, giunta sul posto per i rilievi del caso, l’autocisterna stava percorrendo via per Calvisano, strada a carreggiata limitata, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo. Questo si è ribaltato sulla strada e nel campo adiacente: nell’urto la cisterna carica di latte si è aperta riversando parte del contenuto alimentare sulle coltivazioni.

Il conducente, un uomo di 51 anni, per fortuna non è rimasto gravemente ferito: soccorso dall’ambulanza della Croce Bianca di Leno è stato trasportato all’ospedale di Manerbio in codice verde. Quanto al traffico, la strada è rimasta chiusa per diverse ore, fino a che il mezzo non è stato recuperato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.