Cipiesse Rezzato: una serata solidale dopo l'incendio

Cipiesse Rezzato: serata solidale post incendio

Giovedì 3 agosto 2023 si terrà l'iniziativa solidale dal titolo "Giro pizza, giro Folk" per sostenere il Cipiesse di Rezzato nella ripresa dopo l'incendio di cui è stato vittima. Il gruppo di danze popolari Ritminfolk ha organizzato la serata con appuntamento alle 20 alla piezzeria Nuova Primavera in Viale Sant'Eufemia 201 a Brescia. La serata vedrà anche il gruppo esibirsi in alcune danze tipiche. Un modo conviviale per sostenere l'attività ma anche un'occasione per ringraziare Bertocchi e i suoi collaboratori per l'aiuto mai venuto meno nei confronti di chi lo chiedeva.

L'incendio

L'allarme è stato lanciato giovedì 27 luglio 2023 poco dopo le 18. Ad essere avvolta dalle fiamme la sede del Cipiesse di Sandro Bertocchi. All'interno si trovavano due dipendenti e il titolare che, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo. Le fiamme hanno avvolto con una certa velocità lo stabile, colonne di fumo nero erano visibili anche a chilometri di distanza. La buona notizia è che l'Arpa non avrebbe rilevato nell'aria la presenza di sostanze tossiche potenzialmente pericolose per la salute umana.

Gli intervenuti sul posto

Ad intervenire il più presto possibile sul posto la Polizia locale che ha provveduto subito ad isolare la zona. Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco che sono intervenute a Rezzato, per un incendio divampato all’interno di un capannone (1000 mq circa). Le fiamme, che hanno interessato arredi ed elementi per allestimenti audio e video, hanno causato ingenti danni materiali. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ad intervenire anche gli uomini della Protezione Civile e il sindaco Giovanni Ventura.