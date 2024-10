Cinzia, affetta da tetraparesi necessita di un'auto accessibile: la raccolta fondi per aiutarla

Si chiama "4 ruote per Cinzia", la campagna di raccolta fondi per aiutare Cinzia Rossetti, 52 anni di Botticino affetta da tetraparesi spastica fin dalla nascita, una patologia che non le permette di svolgere le attività essenziali della vita quotidiana. Il denaro raccolto servirà ad acquistare un'auto per lei più facilmente accessibile. Cinzia ha un sorriso meraviglioso e, questo, unito alla sua tenacia, le permettono di andare avanti con grinta ed ottimismo.

Una raccolta fondi

Da qui l'idea di una raccolta fondi su gofundme dove si legge.

"Ciao a tutti e tutte!

Mi chiamo Cinzia, ho una disabilità motoria dalla nascita e un progetto di vita indipendente. Dal 2011 vivo da sola con l’assistente personale, che funge da "ausilio" per lo svolgimento delle mie attività di vita quotidiana, formativa, sociale ecc. Finora, per muovermi, ho usato una macchina normale. Purtroppo negli ultimi tempi faccio molta più fatica a spostarmi dalla carrozzina manuale al sedile della macchina. È diventato quindi per me necessario acquistare una macchina accessibile, che abbia una rampa per salire direttamente con la carrozzina. Ho richiesto un preventivo ed il costo è di 36.000 euro. (Per informazioni più precise contattatemi pure!) Con il vostro contributo potreste aiutarmi a continuare a vivere la mia vita in modo indipendente, cosa che in questa situazione non potrò più fare".

Chi preferisse può versare il proprio contributo sul conto corrente intestato a Cinzia Rossetti: IT49P0511654131000000005496.

Le sue parole