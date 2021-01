Cinquantenne di Leno trovato morto nella vasca da bagno.

Tragedia

A dare l’allarme è stato un vicino di casa spaventato dall’acqua che usciva da sotto la porta dell’appartamento. Al loro arrivo nell’abitazione di via Capirola i Carabinieri di Verolanuova hanno trovato il cinquantenne privo di vita nella vasca da bagno. L’ipotesi più accreditata è quella del malore, è stata infatti esclusa la responsabilità di terze persone. Sembrerebbe infatti che l’uomo si sia sentito male improvvisamente ed abbia cercato di aggrapparsi al rubinetto per non cadere, sradicandolo dal muro. La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Il magistrato non ha disposto l’autopsia e la salma è stata restituita ai familiari.