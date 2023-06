Compleanno importante per il Basket Chiari. In questo 2023 spegne 50 candeline. La società sportiva clarense festeggia oggi, sabato 17 giugno, il mezzo secolo di vita.

Cinquant'anni per il Basket Chiari

Una storia lunga e gloriosa. Una storia di fatica, di vittorie, ma anche di sconfitte. La storia di una società che ha saputo lasciare il segno e che, più forte che mai, guarda al futuro e a tanti nuovi obiettivi da perseguire. Il Basket Chiari, fondato nel 1973, spegne quest’anno cinquanta candeline. Di strada, lanciando in alto verso il canestro, ne è stata fatta tanta: l’impegno e la costanza, di certo, sono stati premiati.

Alla guida del Basket Chiari c’è lo storico presidente Vittorio Piceni, ma la macchina organizzativa e sportiva è portata avanti, e bisogna dargliene atto, con la massima attenzione dal vicepresidente Diego Piceni (suo figlio).

Del resto, il basket è sempre stato «un affare di famiglia» e proprio la passione di Diego, grande giocatore, ha fatto in modo che il nome dei Piceni si legasse ulteriormente a quello del Basket Chiari. Fondamentali, però, sono anche «tutti i dirigenti, gli allenatori, i tecnici e i volontari che si fanno in quattro per portare avanti il tutto, mentre un enorme “grazie”, oltre che a tutti loro, va anche al Comune di Chiari, che non fa mai mancare il suo supporto. Inoltre, fondamentali sono sempre gli sponsor in quanto il loro aiuto ci serve quotidianamente. Siamo grati a tutti loro», ha ribadito Diego Piceni.

Oggi, il Basket Chiari è fortemente impegnato nella crescita del settore giovanile e conta la squadra dell’Under 13, Under 15 e Under 17. Un grosso lavoro è stato attivato anche sul Minibasket, per far crescere al meglio i ragazzi, mentre la Prima squadra continua a regalare soddisfazioni mantenendo il suo posto, fisso e saldo, in C. Inoltre, non c’è «solo lo sport». Ben saldo resta anche il gemellaggio con i cestisti spagnoli di Algemesì (che in autunno raggiungeranno).

La storia

Il Basket Chiari è nato dalla passione di alcuni ragazzi, soprattutto amici, che giocavano insieme prima a San Bernardino e poi all’oratorio oggi chiamato Centro Giovanile 2000, grazie ad Aldo Duiella e a don Armando Nolli (primo presidente). Si giocava all’aperto, anche quando c’era la nebbia e faceva freddo. Idem con il caldo torrido. I Campionati, invece, iniziavano a febbraio e finivano a luglio. In quegli spazi, i ragazzi del basket ci sono rimasti fino al ‘78, anno di nascita del vecchio PalaLancini, mentre oggi c’è la nuovissima palestra del Polo della Primaria (riscaldata d’inverno e rinfrescata d’estate). A portare la prima squadra per la prima volta in C è stato, invece, il presidente Lucio Goffi che per molto tempo è stato il pilastro della società, esattamente come oggi lo è la famiglia Piceni (ma anche altri presidenti hanno lasciato il proprio contributo negli anni). Il Basket Chiari è partito da zero, e non una volta sola, ma non si è mai arreso e forse proprio questo è il segreto della sua longevità. All’insegna del rosso e del bianco, anche se all’inizio i colori erano il blu e il rosso, i clarensi si sono fatti posto nella storia, diventando anche una delle società impegnata nel sociale e non soltanto sul risultato agonistico. Insomma, da un’amicizia si è aperto un mondo e il futuro è ancora tutto da vedere.

I festeggiamenti

In occasione del cinquantesimo del Basket Chiari è stata organizzata un’intera giornata di festa. L’appuntamento è per sabato prossimo, 17 giugno, dalle 9 al PalaLancini (in via Lancini). In mattinata, infatti, ci saranno i tornei triangolari delle categorie U13, U15 e U17, mentre è per le 13.30 la convocazione e la partita dimostrativa del gruppo Minibasket. Dalle 14.45, invece, riprendono i tornei triangolari delle medesime categorie del mattino. Alle 18 è in programma un momento solenne: ci saranno le premiazioni dei tornei e l’intervento dell’Amministrazione comunale, ma soprattutto la convocazione della partita delle vecchie glorie e la consegna dei riconoscimenti. Al termine, proprio le vecchie glorie sfideranno la Prima squadra. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Chiari. Non mancherà nemmeno lo stand gastronomico per coloro che decideranno di gustarsi a pieno la giornata anche nell’orario dei pasti.

Un logo celebrativo

Inoltre, per l’occasione, anche il logo del Basket Chiari si è rifatto il look. «Addio» ai due giocatori, benvenuto al profilo della città di Chiari con l’anno di fondazione della società. Il 1973. I colori invece, sono più accesi, ma rimangono il rosso, i bianco e il nero. Non resta che festeggiare: buon compleanno Basket Chiari. Cinquant’anni portati benissimo! Avanti così.