Cinema all’aperto: la proposta del Comune di Castegnato. La rassegna, composta da 3 eventi, sarà gratuita.

Sarà un mese all’insegna dell’arte e della ritrovata voglia di stare insieme, a Castegnato.

L’Amministrazione ha infatti organizzato la kermesse “Ripartiamo insieme. Estate partecipare. Atto I” proprio per fare ritrovare una nuova energia e ridare quei momenti di convivialità a lungo sopiti.

Serate di meditazione e incontri con l’autore, ma anche laboratori di teatro per i più piccoli.

Oltre dieci appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età, proprio per permettere un coinvolgimento attivo delle persone, anche a seconda delle proprie esigenze e preferenze.

Ciak, si gira

Per gli appassionati di cinema, inoltre, il mese di luglio sarà protagonista con una variegata rassegna cinematografica.

Sarà gratuita, nel rispetto dei protocolli anti covid, con l’obiettivo di favorire la socializzazione e valorizzare momenti all’aria aperta.

Tre i titoli in programma.

Si comincia domani, sabato 4, con “Million Dollar Baby”; sabato 11 “La pazza gioia” e per finire “Il Ggg”.

Le serate saranno ospitate all’interno di Parco Calini, sempre alle 21.

I posti, nel rispetto delle norme vigenti, saranno limitati.