Stanno per essere realizzate in un unico lotto le nuove 36 tombe di famiglia per le quali lo scorso anno il Comune di Chiari aveva aperto i termini per la manifestazione di interesse da parte dei cittadini. Le nuove sepolture verranno realizzate nel Campo Piccolo 2.

Cimitero monumentale: al via i lavori per le tombe di famiglia

È il progetto approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale del sindaco Massimo Vizzardi, che porta così a compimento un altro importante tassello nell'opera di sistemazione e riorganizzazione del campo santo cittadino, avviata e promossa in questi anni.

Infatti, tra il 2020 e il 2021, con il duplice scopo di saggiare l’interesse dei clarensi e allo stesso tempo di reperire le risorse necessarie ai lavori, il Comune aveva dato a tutti la possibilità di manifestare il proprio interesse per l’edificazione di una propria tomba di famiglia. Grazie alle numerose adesioni di cittadini che hanno anticipato una caparra i lavori, inizialmente divisi in tre diversi lotti, verranno realizzati in un unico cantiere.

Non solo. La Giunta ha deciso anche che quanti hanno aderito a questo progetto, nel caso in cui si trovassero nella necessità di dover portare all’ultima dimora le ceneri o la salma di un loro congiunto potranno usufruire a titolo gratuito di una sepoltura temporanea in attesa del definitivo trasferimento nella tomba di famiglia, una volta realizzata ed assegnata.

«Il cimitero monumentale della nostra città è un cameo nell’architettura cimiteriale del nostro territorio - ha commentato il consigliere con delega sul tema, Alessandro Gozzini - e prendercene cura è nostro dovere, sia per quanto riguarda la tutela che per il rispetto dovuto ai nostri defunti. Anche quest’ultimo progetto va in questa direzione».