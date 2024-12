Ciliverghe - Pro Sesto: il Prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Milano.

La partita tra Ciliverghe e Pro Sesto

É in programma domenica 22 dicembre 2024 la partita di calcio Serie D tra Ciliverghe - Pro Sesto. Il match si giocherà allo Stadio di Ciliverghe di Mazzano.

Vietato vendere i biglietti ai residenti in provincia di Milano

L'incontro di calcio è valevole per il campionato nazionale di Serie D, in occasione di tale appuntamento sportivo il Prefetto della provincia di Brescia Andrea Polichetti, al fine di prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, ha emesso il provvedimento - in linea con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e secondo le direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, sentito il Questore di Brescia - relativo al divieto dei vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Milano.