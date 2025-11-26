Cigole: barista minacciata con un coltello da un uomo.

É successo questa mattina mercoledì 26 novembre 2025 a Cigole in un noto locale in centro storico. Ad intervenire tempestivamente sul posto la polizia intercomunale di Leno guidata dal comandante Cristiano Cavallaro che, in breve, è riuscita ad identificare il responsabile. Si tratta di un uomo italiano, classe ’70, già noto alle forze dell’ordine. La Locale ha poi perquisito la sua abitazione dove sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni coltelli a serramanico di oltre 30 centimetri. Le armi sono state immediatamente sequestrate e il soggetto è stato subito denunciato per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.

