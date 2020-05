Cignano si regala un “nuovo” Sagrato.

Un “nuovo” Sagrato a Cignano

Sono alacremente ripartiti lunedì i lavori per il rifacimento del sagrato alla parrocchiale di Cignano, realizzati grazie ad una delle disposizioni testamentarie di don Franco Marchioni, parroco di Cignano dal 1959 al 1998, che ha legato all’opera, parte delle sue sostanze. Le opere erano iniziate con la demolizione del vecchio manto di cemento ormai completamente logoro. Nonostante Cignano disponga di una grande piazza, da sempre, il sito è stato utilizzato da molti come parcheggio e questo fatto ha accelerato il processo di deterioramento: si spera che adesso sul nuovo sagrato si salga solo a piedi, lasciando le automobili parcheggiate altrove. I lavori erano stati interrotti per l’emergenza virus appena ultimata la soletta di cemento, che ha avuto così modo di maturare bene. Fra pochi giorni, a lavori ultimati, il nuovo Sagrato donerà nuova luce alla bellissima facciata neoclassica, disegnata dall’architetto Luigi Tombola 105 anni fa.

TORNA ALLA HOME PAGE