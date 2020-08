Cignano di Offlaga piange lo storico avisino Giampaolo Ricca.

Addio a Giampaolo Ricca

La comunità di Cignano questa mattina ha dato l’ultimo saluto a Giampaolo Ricca, scomparso a 80 anni. L’uomo era molto conosciuto in paese, soprattutto per il suo impegno come volontario: ha fatto parte dell’Avis di Offlaga fin dalla sua fondazione, prendendo tutte le decorazione previste per le donazioni. Inoltre era simpatizzante dell’associazione Combattenti e Reduci di Cignano. Lascia la sorella Mariarosa, il fratello Giancarlo, la cognata Miriam, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.