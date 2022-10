Ciclista si fa male alla spalla in quota, interviene il Cnsas

Infortunio sulle due ruote in quota, interviene il Cnsas.

400 metri di quota

É successo nella mattinata di domenica 9 ottobre 2022. Verso le 10 i tecnici della Stazione di Valle Trompia sono stati allertati per un biker caduto lungo il sentiero sul Monte Peso, a circa 400 metri di quota nel comune di Collebeato.

Infortunio ad una spalla

Si era fatto male a una spalla e non riusciva a proseguire. Sul posto i tecnici del Cnsas, di cui uno arrivato sul posto con un mezzo per eventuale trasporto logistico, i Vigili del fuoco e l’ambulanza. L’uomo è stato spinalizzato e imbarellato, poi trasportato fino alla strada sterrata, caricato su un mezzo dei Vigili del fuoco e portato a valle fino all’ambulanza e infine in ospedale.