Grave incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 12 agosto 2026 a Provaglio d’Iseo, dove una ciclista è stata investita lungo via Sebina. La donna, classe 1980 e residente in paese, è stata trasportata in codice rosso, ma non è il pericolo di vita.

Ciclista investita da un’auto a Provaglio: in ospedale una 46enne

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri di Iseo, intervenuti per i rilievi, la donna infatti sarebbe stata tamponata da un’auto – il mezzo di servizio di una società di vigilanza, guidato da un 58enne – che viaggiava dietro di lei. La ciclista è stata sbalzata dal mezzo, finendo prima sul parabrezza e poi contro un albero. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo e dei volontari di Bornato, oltre all’automedica da Sarnico che hanno subito soccorso la donna. Nell’urto ha riportato lesioni e sospette fratture: è stata trasportata in ospedale di codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro, inevitabili i disagi sul traffico. Sul posto anche la Polizia locale per la viabilità.