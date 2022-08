Ciclista finisce a terra, ricoverato in rosso agli Spedali Civili

Incidente questa mattina (martedì 16 agosto 2022) dopo le 10.30 a Paratico.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso sulla ss469. Ad essere coinvolto un ciclista di 69 anni il quale per cause ancora al vaglio, avrebbe tamponato un'auto nel mentre stava svoltando. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio andando a sbattere la testa violentemente per poi perdere conoscenza. Sul posto automedica e ambulanza. Quest'ultima l'ha trasportato agli Spedali Civili di Brescia, versa in gravi condizioni.