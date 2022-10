Ciclista di 80 anni travolto, interviene l'elisoccorso.

Ciclista travolto a Barbariga

Ciclista travolto a Barbariga, scatta il codice rosso. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Brescia: la dinamica non è ancora nota, ma secondo le prime ricostruzioni pare che un uomo di 80 anni sia uscito imprudentemente dalla via parallela a via Brescia, dalla quale giungeva un'utilitaria che non ha potuto evitare l'impatto. L'impatto è stato violento, con l'uomo che è andato a sbattere contro il parabrezza e poi sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sul posto è stato inviato anche l'elissocorso. Fortuntamente però la missione si è conclusa in codice giallo, con l'uomo che è stato elitrasportato alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Dello che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

Le immagini del sinistro, ciclista di 80 anni travolto