Ciclista cade sulle montagne tra Provaglio d’Iseo e Polaveno: interviene il Soccorso alpino

Praticava downhill

Si è procurato un trauma alla spalla ed è stato trasportato in ospedale.

Il Soccorso alpino bresciano è stato attivato oggi pomeriggio, sabato 12 febbraio 2022, per un ciclista di 51 anni caduto mentre stava praticando downhill sulle montagne tra Provaglio d’Iseo e Polaveno. Era con altre persone, in fase di discesa, quando è caduto e si è procurato un trauma alla spalla. Allora hanno deciso di contattare il 112: la centrale ha mandato sul posto le squadre del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Quattro tecnici della stazione di Valle Trompia si sono portati in quota, a supporto dell’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), decollato da Milano, che in pochi minuti ha raggiunto la persona infortunata e l’ha trasportata in ospedale. L’intervento è cominciato alle 15.30 circa e si è concluso alle 16.45.