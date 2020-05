Ciclista cade durante un’uscita: intervengono due mezzi di soccorso. È accaduto oggi, martedì 12 maggio, attorno alle 16.20 a Travagliato.

Ciclista cade durante un’uscita: intervengono due mezzi di soccorso

Con l’allentamento del lockdown e il protrarsi del bel tempo, le occasioni per uscire si moltiplicano. Così come gli incidenti stradali.

È il caso di un uomo che oggi, martedì 12 maggio, stava percorrendo la SP 19 all’altezza di Travagliato in sella alla sua bicicletta e si è trovato coinvolto in una brutta caduta.

Il 72enne sarebbe stato investito da un veicolo ed è stato soccorso attorno alle 16.20 in codice rosso.

Diversi i traumi riportati e ben due i mezzi allertati: la Croce Azzurra di Travagliato e l’auto medica di Orzinuovi.

Sul posto anche la Polizia Stradale di Brescia per i rilievi del caso.

La missione risulta tuttora in corso, ma le condizioni del ciclista paiono essersi stabilizzate: secondo quanto riportato da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) l’operazione si è infatti trasformata in codice giallo.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE