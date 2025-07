Ciclismo: Mattia Dolfini conquista il titolo provinciale su strada

sport locale

Borgosatollo si è svegliata con una nuova stella sportiva nel suo ricco albo d’oro: Mattia Dolfini.

Una gara combattuta, una rotonda presa con decisione, uno sprint che profuma di futuro. Mattia Dolfini, 14 anni appena compiuti, è il nuovo campione provinciale bresciano su strada nella categoria Esordienti 2° anno. Il giovane atleta ha ottenuto il prestigioso riconoscimento al termine della gara disputata a Bovezzo lo scorso 13 luglio, chiudendo al terzo posto assoluto, primo tra i ciclisti bresciani in gara.

Il racconto di Mattia

«Eravamo partiti in mezzo al gruppo, ma ho cercato fin da subito di stare davanti», racconta Mattia con l’entusiasmo un po’ nascosto tipico dell’età adolescenziale. «In salita facevo un po’ fatica, ma non ho mai mollato. Mi sono sempre tenuto nelle prime posizioni». Il momento clou della gara è arrivato nel punto meno prevedibile: una rotonda. È lì che Mattia ha fatto la differenza. «Mi sono buttato in mezzo alla rotonda e ho superato quasi tutti – racconta –. Mi sono ritrovato tra i primi, e da lì ho dato tutto quello che avevo. In testa si trovava Iazzi - il forte atleta che poi avrebbe vinto la gara -. È partito forte, io ho provato a inseguirlo e alla fine sono arrivato terzo». Un piazzamento importantissimo, perché, al di là del podio, ha significato una cosa ben più grande: il titolo di campione provinciale. «Ho festeggiato con la mia famiglia», racconta il giovane borgosatollese.

Tra passato e futuro

Ma facciamo un passo indietro...Il percorso di Mattia nel mondo del ciclismo è iniziato quando era ancora un bambino: «Ho iniziato otto anni fa. Ricordo ancora la mia prima gara: era l’ultima del calendario, ero nella categoria G0 e sono arrivato secondo. Da lì non ho più smesso». Allenamenti, sacrifici, chilometri macinati giorno dopo giorno. La dedizione e la passione per questo sport si sono consolidate negli anni. Non è sempre facile, ma è importante mettersi alla prova, migliorare. E quando arrivano risultati come questo, capisci che ne vale la pena. Dietro a ogni giovane campione c’è anche una squadra, una famiglia e una comunità che lo sostiene. Ed è proprio il Comune di Borgosatollo a voler celebrare questo successo, segnalando il risultato e sostenendo i suoi giovani atleti. Il futuro? Tutto da scrivere, il titolo di campione provinciale è solo l’inizio.