Ciclabili, stadio e Torre Civica: l’impegno della consigliera Tironi porta a Travagliato più di 2 milioni di fondi regionali. Le opere saranno realizzate a partire dal 2021.

Approvati all’unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia tre ordini del giorno presentati questa settimana dal consigliere regionale Simona Tironi per finanziare a Travagliato una serie di opere attraverso il Piano Marshall regionale per la ripresa post Coronavirus.

Si tratta dell’atteso restauro della torre civica in Piazza Libertà, già nel programma delle liste che correranno alle amministrative di settembre, della ristrutturazione dello stadio comunale e della realizzazione di una pista ciclabile che collegherà la cittadina a Castegnato e Roncadelle.

«Sono molto fiera e felice di aver portato sul mio territorio risorse utili – ha commentato soddisfatta Tironi, consigliere in Regione e vice sindaco di Travagliato – In Consiglio ho lavorato per tutta la provincia, con un’attenzione particolare ai bisogni del mio paese, in un’ottica di sistema con i Comuni vicini».

Interventi attesi

Nel 2021 saranno stanziati in tutto 300 mila euro per realizzare il collegamento ciclopedonale tra Castegnato, Travagliato e Roncadelle come intervento compensativo per la Brebemi e 750mila euro per l’adeguamento della SP21 Bagnolo Mella-Travagliato.

Sempre grazie al fondo per la ripresa economica previsto dalla legge regionale 9 del 2020 verrà finanziata con 350 mila euro la riqualificazione impiantistica e funzionale degli spogliatoi e dei locali accessori dello stadio comunale Riccardo Zini presente all’interno del centro sportivo “Atleti Azzurri d’Italia”.

“Questa ristrutturazione era desiderata da tempo – ha sottolineato il consigliere – Per noi il ‘Riccardo Zini’ rappresenta 100 anni di storia calcistica travagliatese, un orgoglio che in questi tempi difficile rappresenta anche un simbolo di comunità che deve essere rilanciato. Con il Coronavirus abbiamo capito ancora di più quanto sia bello poter stare insieme; ancora di più se si fa nel segno dello sport. Uno stadio ristrutturato è un ottimo modo per dare concretezza a questa idea”.

Nel 2022 sono invece previsti 780mila euro per il restauro della torre civica medievale di Piazza Libertà.

