"Ciao Fede, ci sarà sempre un banco libero per te". Questo il messaggio che i compagni di scuola della classe 3^G del liceo economico-sociale dell'Istituto Lorenzo Gigli di Rovato hanno voluto indirizzare a Federico Doga, il 16enne morto in un tragico incidente stradale sabato scorso a Iseo. Gli studenti, infatti, hanno assistito al match della European Rugby Challenge Cup a Parma: all'inizio della sfida le Zebre hanno ricordato il giovane, atleta del Rugby Rovato.

Grazie all'associazione Old Rugby Rovato sono stati recuperati 50 biglietti ed è stato messo a disposizione un pullman che è partito sabato 14 gennaio alle 18 da Rovato, appunto per assistere a Parma al match tra padroni di casa delle Zebre Rugby e gli orsi del Bristol Bears Rugby. Sul mezzo anche i compagni di classe di Federico insieme ai professori Fausto Minelli e Miriam Bersini. Prima della partenza i genitori del 16enne di Comezzano Cizzago (che non hanno partecipato poi alla trasferta, ancora troppo provati dall'immenso dolore) hanno salutato i ragazzi e abbracciato molti di loro. A documentare una serata molto commovente e toccante gli scatti di Stefano Delfrate, fotografo ufficiale del Rugby Rovato, la società in cui giocava Federico.

Il suo ricordo continua a vivere

"Ciao Fede", questo il saluto impresso in segno di cordoglio sulla maglia delle Zebre (nella società gioca il bresciano Luca Andreani, che viene proprio dal Rugby Rovato). A terra, all'ingresso in campo delle due squadre, è stata posata la maglia di Federico. Una commemorazione molto toccante, che ha emozionato in modo particolare i compagni di classe di Federico.

"Noi siamo estranei al mondo del rugby ma ieri ci siamo sentiti parte di una squadra con un cuore grande che vuole ricordare tutto ciò che di bello la vita ci lascia. La gioia di vivere di stare insieme di un ragazzo che per tutti era il sole"

La professoressa Bersini ha ringraziato a nome dell'istituto l'Old Rugby per l'opportunità data alla scuola. Per i compagni, legatissimi a Federico, è infatti stato difficilissimo tornare in classe. Il banco vuoto, l'idea che l'amico non c'è più, proprio lui che con la sua simpatia e il suo sorriso portava il sole ovunque andasse, è insopportabile, il dolore per la sua scomparsa lacerante. "E' stata una serata indimenticabile", ha sottolineato la docente.

