“Ciao a Tino e a tutte le vittime del Covid”: l’iniziativa a Manerbio

Una cerimonia intensa, che ha toccato la sensibilità dei presenti.

Questa mattina nei giardini di piazza Aldo Moro a Manerbio la famiglia di Tino Burlini, scomparso a causa del Coronavirus, ha organizzato un momento di saluto e di ricordo di tutte le persone care defunte

durante la pandemia.

“In questi ultimi mesi un’intera generazione ci ha lasciato e con essa un patrimonio imperdibile di memorie” hanno spiegato i familiari per sottolineare il valore della giornata di oggi.

Attraverso un microfono aperto, sono state raccolte le testimonianze di tutte le persone che hanno

vissuto nello stesso periodo storico, per ricreare un momento complessivo di riflessione.

La fabbrica

Peculiare anche la scelta del luogo in cui si è svolto l’evento, dato che Burlini fu un instancabile operaio della ex Fabbrica Marzotto.

Questo ritrovo è stato a lungo punto di riferimento per il divertimento, l’assistenza e la cultura, creato appositamente per i dipendenti, rappresentando un sogno per l’intera comunità manerbiese.

Memoria e leggerezza

Presenti quest’oggi diversi artisti, che hanno accolto l’invito della famiglia Burlini con gioia, aiutando a ricostruire con leggerezza la memoria comune.

Coinvolto l’assessorato alla Cultura del Comune di Manerbio, che ha patrocinato l’evento.

