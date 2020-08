Cianuro di zinco e acidi alla Ibb di Bedizzole, interviene Arpa

Quasi 80 chili di cianuro di zinco in prossimità di rifiuti acidi, con pesantissimi rischi per l’ambiente nel caso le due sostanze fossero entrate in contatto, con il rilascio di gas tossici e nocivi. E’ questo quanto constatato dall’intervento di Arpa alla IBB Srl di Bedizzole, ditta in fallimento. L’intervento dei tecnici di Arpa ha posto in sicurezza l’area, allontanando i rifiuti e scongiurando pesanti ripercussioni ambientali nel caso di contatto tra acidi e cianuri, che erano stoccati in fusti attigui e che sono stati ora riposizionati. Sulle mancate misure di sicurezza constatate sono state messe al corrente le autorità preposte