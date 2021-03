Non sono state rispettate le regole per il contenimento del Covid. E’ successo a Pontevico dove un bar è stato chiuso e ci sono state quattro sanzioni.

Chiuso un bar di Pontevico e sanzionati in quattro

I militari della Stazione Carabinieri di Pontevico, nella giornata di ieri, durante i controlli per il rispetto alla normativa di contrasto alla diffusione del Coronavirus hanno sanzionato per 400 euro ognuno 4 persone e chiuso un bar per violazione del Dpcm 02/03/2021.

Nello specifico, un bar nella piazza principale del paese è stato chiuso provvisoriamente per giorni 5 ai sensi del Decreto Legge 33 del 2020, in attesa di provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia, in quanto all’atto del controllo i militari hanno costatato che il proprietario serviva aperitivi all’interno. Oltre al proprietario sono stati sanzionati anche 3 avventori.