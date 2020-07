E’ stato chiuso per ripristino il Parco dell’Airone di Bedizzole, meta di svago per moltissimi vista la vicinanza con il fiume Chiese. Il parco cittadino è stato vittima di pesanti danni in seguito alla tempesta di pioggia e vento di sabato scorso e diversi alberi ostruiscono ad oggi il passaggio, motivo che ha spinto gli Amministratori a disporne l’immediata chiusura al pubblico.

Il Comune è al lavoro per permetterne l’agibilità nel più breve tempo possibile.