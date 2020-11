Il fatto è successo nei giorni scorsi a Pontoglio.

Chiuso in casa per non andare in carcere: sul posto arrivano i pompieri

I carabinieri si sono presentati alla porta di casa per eseguire l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Brescia. L’uomo deve scontare una pena di 6 anni e 8 mesi per dei furti commessi 10 anni fa. Ma ai militari il pontogliese, originario della Calabria, non ha aperto la porta. Per questo motivo sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo. Ora l’uomo si trova dietro le sbarre.

